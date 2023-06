Fransk betjent undskylder til familie for drab på 17-årig

Den franske betjent, som tirsdag aften skød og dræbte en 17-årig dreng i Paris, har sagt undskyld til drengens familie og sagt, at han er "knust" over hændelsen.

Det siger betjentens advokat, Laurent-Franck Lienard, til det franske medie BFMTV.

- De første ord, han sagde, var en undskyldning, og de sidste ord var en undskyldning til familien, siger advokaten.

- Han er knust. Han står ikke op om morgenen for at slå folk ihjel.

- Han ønskede ikke at dræbe ham.

Den 17-årige dreng, som i medierne blot er kendt som Nahel M., blev skudt på klos hold, da han sad bag rattet i en parkeret bil.

En video viser to politimænd stå ved siden af bilen, og en stemme kan høres sige: "Du får en kugle i panden". Bilen satte alligevel i gang, og på videoen kan man se, hvad der ligner en af betjentene affyre sin pistol.

Nahel M.'s mor, Mounia, har sagt til den franske fjernsynskanal France 5, at hun ikke bebrejder politiet som helhed.

- Jeg bebrejder kun én person, sagde hun efter drabet.

- Den, som tog livet fra min søn.

Drabet har udløst store demonstrationer i Frankrig, hvor mange i lavindkomstområder og etnisk mangfoldige nabolag føler, at politiet gør sig skyldig i etnisk profilering.

Omkring 40.000 politibetjente er torsdag blevet mobiliseret for at forsøge at holde orden på demonstrationerne. Det er mere end fire gange så mange, som politiet satte i aktion onsdag.

150 personer er onsdag blevet anholdt i forbindelse med demonstrationerne i Frankrig, hvor der er blevet sat ild til alt lige fra biler og skraldespande til regeringskontorer.

Landets præsident, Emmanuel Macron, har opfordret folk til at holde sig i ro og sagt, at vold ved demonstrationerne "ikke kan retfærdiggøres".

/ritzau/AFP