Fransk cementgigant får milliardbøde for støtte til IS

En amerikansk domstol har tirsdag idømt den franske virksomhed Lafarge en bøde på 778 millioner dollar for at have overført penge til terrorgrupper i Syrien, herunder Islamisk Stat (IS).

Bødens størrelse svarer til knap 5,9 milliarder kroner.

I retten i New York erklærede cementfirmaet sig skyldig i anklagerne om at have ydet støtte til en terrororganisation.

Det skete i årene 2013 og 2014, hvor selskabet betalte store millionbeløb til mellemmænd for at sikre driften af et datterselskab i Syrien.

I alt blev der betalt et beløb svarende til omkring 45 millioner kroner. Pengene skulle hjælpe med at få ansatte, kunder og underleverandører igennem checkpoints i det krigshærgede land.

Ifølge de amerikanske anklagere betød det, at selskabet i den periode kunne tjene et beløb svarende til omkring 529 millioner kroner.

- Lafarge indgik en aftale med djævlen, siger anklager Breon Peace på et pressemøde, efter dommen var afsagt.

- Denne opførsel fra et vestligt selskabs side var chokerende og har ingen fortilfælde.

Lafarge er verdens næststørste producent af cement.

Tidligere i år slog en fransk domstol fast, at Lafarge var klar over, at mange af pengene var gået til at finansiere Islamisk Stat.

Det franske selskab trak sig ud af Syrien i september 2014.

Efterfølgende indtog Islamisk Stat cementfabrikken i den syriske by Jalabiyeh og solgte det cement, der var tilbage. Det indbragte gruppen lidt over tre millioner dollar, mener amerikanske anklagere.

