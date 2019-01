Fransk datatilsyn giver stor bøde til Google

Med nye EU-regler i hånden har Frankrig givet Google en bøde for overtrædelser af databeskyttelse.

Det franske datatilsyn har givet Google en bøde på 50 millioner euro for at have brudt EU's nye regler for databeskyttelse - også kendt som GDPR.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

I en afgørelse fra det franske datatilsyn, CNIL, lyder det, at søgemaskinen ikke leverer transparent og let tilgængelig information om, hvordan virksomheden anvender de data, den indsamler fra brugerne.

CNIL vurderer, at det er for svært for brugere af den amerikanske søgemaskine at forstå og styre, hvordan de gerne vil have, at deres informationer bliver brugt.

Det gælder særligt i forhold til målrettede reklamer, skriver nyhedsbureauet.

- Folk forventer høje standarder i forhold til gennemsigtighed og kontrol fra os, siger en talsmand fra Google i en skriftlig kommentar.

Talsmanden tilføjer, at Google også skal leve op til de regler, der fremgår i GDPR, og at virksomheden nu vil nærlæse afgørelsen og se, hvad næste skridt er.

/ritzau/AFP