Fransk domstol dømmer teenagere for rolle i drab på lærer

Seks teenagere, der er anklaget i sagen om drabet på den franske lærer Samuel Paty, er alle kendt skyldige i at have spillet en rolle i sagen.

Det har en fransk ungdomsdomstol afgjort fredag aften.

Paty blev slået ihjel i oktober 2020 af en 18-årig tjetjensk flygtning, der opsøgte ham og halshuggede ham.

Det skete, efter at læreren som led i undervisning om etik havde vist sine 14-15-årige elever tegninger af profeten Muhammed.

Fem af de seks dømte teenagere er kendt skyldige i at udpege Paty og identificere ham overfor gerningsmanden mod betaling.

En sjette teenager er kendt skyldig i - fejlagtigt - at have anklaget Paty for at have bedt muslimske studerende om at identificere sig og forlade klasseværelset, inden han fremviste muhammedtegninger.

Den dømte er en pige, som på tidspunktet for drabet var 13 år. Hun har fortalt historien til sine forældre, men det har siden vist sig, at hun ikke selv befandt sig i klasseværelset under den påståede hændelse.

Den strengeste straf er på seks måneders fængsel. Den blev givet til en af de seks teenagere, men det er ikke oplyst hvem.

Den 18-årige drabsmand, den tjetjenske flygtning Abdoullakh Anzorov, blev skudt og dræbt af politiet på gerningsstedet.

Ud over de seks dømte teenagere, der alle er stillet for en særlig domstol for unge, er otte andre anklaget for at have spillet forskellige roller i forbindelse med drabet på Samuel Paty.

De to mest alvorlige tiltalepunkter - medvirken til drab som del af en terrorhandling - er rettet mod gerningsmandens venner.

De to venner, Azim Epsirkhanov og Naim Boudaoud, skal blandt andet have hjulpet gerningsmanden med at købe en kniv.

Seks andre voksne er tiltalt i sagen for at have tilknytning til terrorister.

Det drejer sig blandt andet om en far til en pige på Patys skole, en islamisk prædikant og en muslimsk konvertit, som havde været i kontakt med gerningsmanden gennem det sociale medie Twitter, der i dag hedder X.

