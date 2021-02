Fransk domstol finder staten skyldig i manglende klimahandling

En række ngo'er og millioner af borgere har nu rettens ord for, at den franske stat forsømmer klimaet.

En domstol i Paris har onsdag fundet den franske stat skyldig i ikke at leve op til sine klimaforpligtelser.

Aktivister betegner dommen som en "historisk sejr for klimaet".

Det skriver mediet France 24.

Dommen er faldet, efter at en gruppe af ngo'er - med opbakning fra to millioner borgere - anklagede den franske stat for at fejle i sin klimahåndtering.

I dommen hedder det, at den franske stat ikke har levet op til sine forpligtelser. Den skal desuden betale et symbolsk beløb på en euro for at kompensere for "moralsk skade".

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP får det ikke øjeblikkelig betydning for den franske regering.

Men domstolen vil om to måneder beslutte, om det er nødvendigt at tvinge præsident Emmanuel Macrons regering til at tage yderligere tiltag for at bremse klimaforandringerne.

/ritzau/