Fransk domstol forbyder burkini i Grenobles svømmebade

Domstol omgør byråds tilladelse til at bruge muslimsk badedragt. Det undergraver ligebehandling, lyder det.

Badetøj, der dækker hele kroppen, er ikke længere tilladt i svømmebadene i den franske by Grenoble.

Det gælder også, hvis man vil bade i en såkaldt burkini, der er et muslimsk stykke badetøj for kvinder.

Det har Frankrigs øverste administrative domstol, statsrådet, slået fast tirsdag.

For en måned siden besluttede et snævert flertal i byrådet i Grenoble ellers at tillade burkinier i de offentlige svømmebade.

Særligt venstrefløjen havde presset på for at tillade den heldækkende badedragt, som mange muslimske kvinder foretrækker.

Men Grenobles beslutning blev mødt af højlydte protester fra højrefløjen og aktivister, der anser burkinien for at været et symbol på undertrykkelse af kvinder.

Derpå gik staten ind og tog sagen op ved domstolene.

Tirsdag slår statsrådet så fast, at brug af burkini "undergraver ligebehandling af brugerne, så neutraliteten i den offentlige service bringes i fare".

Det er Frankrigs indenrigsminister, Gérald Darmanin, tilfreds med.

- Det er en sejr for vores lov om "separatisme", for sekularismen og først og fremmest for hele republikken, skriver han på Twitter.

Et af argumenterne for at forbyde den heldækkende dragt i de offentlige svømmebade har været hensynet til hygiejne.

For nogle år siden forsøgte kommuner langs Frankrigs Middelhavskyst at forbyde burkini.

Det skete på et tidspunkt, hvor Frankrig var ramt af en stribe terrorangreb begået af Islamisk Stat.

Der var folkelig klangbund for et forbud. Men forfatningsdomstolen erklærede på det tidspunkt, at sådan et forbud er diskriminerende.

Hygiejnereglen har holdt burkinien ude af offentlige svømmebade.

/ritzau/Reuters