Fransk domstol godkender dødshjælp i omstridt sag

Domstol tillader at respirator slukkes for 42-årig mand, hvis familie er dybt splittet efter langt retsopgør.

Frankrigs højeste domstol har i en afgørelse fredag godkendt dødshjælp i et tilfælde, hvor en 42-årig mand har ligget i vegetativ tilstand i over ti år efter en trafikulykke.

Domstolen siger, at det apparatur, som har holdt den 42-årige Vincent Lamberts i live i over ti år, nu kan slukkes.

Lambert blev voldsomt kvæstet ved en bilulykke i 2008 og har siden ligget i koma, uden at der har været håb om, at han ville vågne op.

Domstolens afgørelse fredag sætter punktum i en mangeårig strid mellem Lamberts familie, franske domstole og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Lamberts kone, flere af hans søskende, samt de læger, der passer ham, har længe villet afbryde de maskiner, som holder ham kunstigt i live. Men Lamberts forældre, som er troende katolikker, har været imod det.

Domstolen Cour de Cassation underkendte fredag en tidligere afgørelse truffet af en appeldomstol, som i sidste måned gav læger ordre til at holde Vincent Lambert i live - kun 12 timer efter læger imod hans forældres vilje havde slukket for de apparater, som var med til at holde ham i live efter hans motorcykelulykke.

- Med afgørelsen er de sidste lovmæssige forhindringer fjernet. Med fredagens kendelse kan hospitalet i Reims igen slukke for maskinerne på Lamberts stue, siger Patrice Spinosi, som er sagfører for Lamberts kone, Rachel.

Sagen omkring Lambert, som tidligere var psykatrisk sygeplejerske, har ført til dyb splittelse i hans familie og udløst en national debat om retten til at dø.

Dødshjælp er forbudt i Frankrig, men en lov fra 2016 har givet læger mulighed for at bedøve terminalpatienter stadigt mere til døden indtræffer, såkaldt fortsat dyb sedation.

Aktiv dødshjælp i forskellige former er tilladt i Holland, Belgien, Colombia, Luxembourg og Canada.

