Fransk firma får skyld for hundredvis af slankepille-dødsfald

Slankemidlet Mediator var på gaden i 33 år, før det blev fjernet på grund af mulige alvorlige bivirkninger.

Den franske lægemiddelgigant Servier er mandag blevet kendt skyldig i uagtsomt manddrab og svindel under skærpede omstændigheder i en omfattende sag om slankemidlet Mediator.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Mediator blev lanceret i 1976 som et slankemiddel til diabetikere. Efter 33 år på gaden blev det i 2009 fjernet, fordi der var bekymringer om, at det kunne føre til alvorlige hjerteproblemer og i sidste ende dødsfald.

Sagen har udgjort en af Frankrigs største sundhedsskandaler i nyere tid.

Mandag er der faldet dom i sagen, og her vurderer en fransk domstol altså, at selskabet bag midlet kan stilles til ansvar for hundredvis af dødsfald.

Selv om Mediator oprindeligt blev udviklet til diabetikere, så blev det i årenes løb i vid udstrækning også givet til raske personer som slankemiddel.

/ritzau/