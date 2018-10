Fransk flugtkonge er anholdt efter tre måneder på fri fod

Politiet har anholdt den franske topgangster, der for tre måneder siden flygtede fra et fængsel i helikopter.

Den franske flugtkonge Rédoine Faïd er blevet anholdt i det nordlige Frankrig efter tre måneder på fri fod.

Det oplyser kilder med kendskab til sagen tidligt onsdag morgen til nyhedsbureauet AFP.

1. juli flygtede den berygtede gangster på spektakulær vis fra et fængsel i Reau nær Paris. Her blev han hentet af to medsammensvorne, der landede i fængselsgården i en kapret helikopter.

Siden da har den 46-årige Rédoine Faïd været en af Frankrigs mest eftersøgte mænd.

Umiddelbart efter flugten blev en kæmpe menneskejagt indledt, hvor omkring 2900 politifolk deltog.

I slutningen af juli var politiet sekunder fra at fange den berygtede gangster, som dog endte med at undslippe.

Men natten til onsdag havde politiet heldet med sig i byen Creil i det nordlige Frankrig, hvor Rédoine Faïd efter tre måneders flugt blev anholdt.

Sammen med ham er også tre andre mænd blevet anholdt, herunder hans bror.

/ritzau/AFP