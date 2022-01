Fransk højreprofil og præsidentkandidat får bøde for hadtale

Den franske politiker Eric Zemmour straffes for at kalde uledsagede migranter for mordere og voldtægtsmænd.

Den franske præsidentkandidat Eric Zemmour er mandag blevet idømt en bøde på 10.000 euro - svarende til knap 75.000 kroner - for hadtale.

Det har en domstol afgjort i Frankrigs hovedstad, Paris.

63-årige Zemmour, der er en profil på den yderste politiske højrefløj i Frankrig, er blevet straffet for udtalelser i et tv-program i 2020.

Han sagde dengang om uledsagede migranter, at "de er tyve, de er mordere, de er voldtægtsmænd. Det er alt, de er, og de skal sendes tilbage".

Eric Zemmours advokat Olivier Pardo siger til det franske nyhedsbureau AFP, at Zemmour kommer til at anke dommen. Zemmours advokater har gennem hele sagsforløbet fastholdt, at der ikke er hold i anklagerne.

Zemmour er to gange tidligere straffet for hadtale. Han er blevet undersøgt 16 gange for nedsættende kommentarer om muslimer og migranter.

I 2011 blev han ligeledes straffet med en bøde på 10.000 euro for på tv at hævde, at "de fleste narkohandlere er sorte og arabere". I 2018 fik han en bøde på 3000 euro for kommentarer om en muslimsk "invasion" af Frankrig.

Zemmour arbejder i øjeblikket hårdt på at indsamle opbakning fra 500 folkevalgte rundtom i landet. Det er et krav, som alle præsidentkandidater skal opfylde, hvis de vil være på stemmesedlen i april.

Zemmour har tidligere indrømmet, at han kan få svært ved at indsamle den nødvendige opbakning. Han har også kritiseret systemet, som ifølge Zemmour er diskriminerende over for politiske outsidere.

Det franske præsidentvalg ser i de seneste målinger ud til at blive et tæt opgør mellem præsident Emmanuel Macron og den 54-årige konservative Valérie Pécresse. Macron ventes at genopstille, men har endnu ikke meddelt det officielt.

Nationalisten Marine Le Pen er også blandt kandidaterne.

/ritzau/Reuters