Fransk islamforsker: Alternativet til salafismen er ikke sekularisering, men en åndelig islam

Internettet og selvbestaltede prædikanter er den nye drivkraft i spredningen af salafismen, som ikke længere har brug for den saudiarabisk finansierede mission for at vinde frem. Men bølgen er toppet, mener den franske seniorforsker og islamkender Olivier Roy

Olivier Roy var en af de første, der bed mærke i, at islam ændrer ansigt. Den franske islamekspert og seniorforsker ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze har observeret udviklingen i de franske indvandrerforstæder, men også i de muslimske befolkningsgruppers religiøse praksis rundtom i Europa. Og overalt konstaterer han, at den islam, de ældre generationer af indvandrere havde med sig i bagagen hjemmefra, langsomt løber ud i historiens sand.

Oprindelseslandenes nationale kultur, der har farvet islam i forskellige nuancer, falmer i Europa og erstattes af en ny globaliseret islam, der er frigjort fra kulturen i forældrenes hjemland og i stedet hævder at være universel og gælde for alle muslimer, uanset tid og sted. Og denne nye globaliserede islam er fundamentalistisk i sit væsen, konstaterer Olivier Roy.

Selvom det var den shia-muslimske ayatollah Khomeini, som for alvor anbragte islam på den globale dagsorden med den islamiske revolution i Iran i 1979, er det især sunni-muslimske organisationer, der har udviklet en decideret missionsvirksomhed. Mens Qatar finansierer moskéer og lærestole ved europæiske og amerikanske universiteter for at fremme Det Muslimske Broderskab, har Saudi-Arabien ifølge det amerikanske udenrigsministerium kastet mere end 65 milliarder kroner alene i velgørende organisationer, der udbreder wahhabismen og salafismen blandt muslimer over hele verden.

Og salafismen og dens ambition om en religiøs praksis som på muslimernes profet Muhammeds tid fører på point, mener Oli-vier Roy.

”Salafismen eksploderede mellem 2000 og 2010 og toppede med krigen i Syrien. Man kan ikke give et præcist tal for, hvor stor en del af verdens muslimer der er salafister, for der er ikke tale om en medlems- organisation, der træffer beslutninger og udtaler sig. Det er helt nede på det person- lige, individuelle niveau, at salafismen får tag i folk,” konstaterer han.

I Europa skyldes successen, at den nye fundamentalisme taler et stærkt sprog til anden og tredje generation af unge med anden etnisk baggrund. Olivier Roy har i sine bøger beskrevet, hvordan forkastelsen af de traditionelle kulturelle holdepunkter giver plads for en form for religiøs uvidenhed, hvor enhver pseudoudlægning af Koranen tages for gode varer.

”Salafismen siger til de unge: ’I har mistet jeres bedsteforældres sprog, I har mistet deres kultur, og I har også mistet deres religion. Men det er fint, for de var dårlige muslimer. Her får I et hæfte på 20 sider med en opskrift på at blive rigtige muslimer. I bliver bedre end jeres forældre. I stedet for at være tabere bliver I den nye elite. I kommer i Paradis i modsætning til jeres forældre, som var dårlige muslimer’. Man ser det samme i nogle muslimske lande som for eksempel Egypten, hvor de mange egyptiske gæste- arbejdere i Saudi-Arabien kom hjem med både penge og en ny religiøs praksis præget af wahhabismen. De var langt mere fromme end det egyptiske flertal,” siger Olivier Roy.

Salafisterne tilbyder at leve et islamisk idealliv som på profeten Muhammeds tid. Det indebærer at holde sig på afstand af det omgivende urene samfund og især af politik. Det Muslimske Broderskab har derimod en politisk dagsorden om udviklingen af en slags ultrakonservativ muslimsk pendant til de europæiske kristeligt-demokratiske partier, hvor det tyrkiske AKP under præsident Recep Tayyip Erdogan var forbilledet for eksempel i Tunesien med Ennahda-partiet og i Egypten, hvor broderskabet kom til magten efter det arabiske forår.

”Men Det Muslimske Broderskab som politisk bevægelse har fejlet. Deres regeringsmagt i Egypten blev kun kortvarig, inden Morsi-regeringen blev afsat. Tyrkiske bevægelser og præsident Erdogans parti, AKP, har en vis form for international indsats, men henvender sig især til den tyrkiske diaspora uden et mål om at påvirke andre muslimske befolkningsgrupper. Erdogan benytter sig af islam til at skaffe sig indflydelse i de tyrkiske mindretal som et pres- sionsmiddel over for de europæiske regeringer og en vigtig stemmereserve ved valgene i Tyrkiet. Salafismen har derimod fået karakter af en form for muslimsk tidsånd,” mener Olivier Roy.