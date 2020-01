Fransk knivangreb kan være terrorhandling

Psykisk syg gerningsmand råbte "allahu akbar", da han stak tre mennesker med kniv i park ved Paris.

Fransk anklagemyndigheds antiterrorenhed har lørdag overtaget efterforskningen af et knivangreb, der fandt sted i en forstad til Paris fredag.

Sagen kan blive behandlet som en terrorhandling, afhængig af hvad den kommende efterforskning vil vise, oplyser anklagemyndigheden ifølge nyhedsbureauerne Reuters og dpa.

En mand blev dræbt og to kvinder såret ved fredagens angreb, inden politiet skød og dræbte gerningsmanden.

Hvis gerningsmanden havde yderliggående holdninger og havde planlagt angrebet, kan sagen betegnes som terror, siger anklager Laure Beccuau til dpa.

Af de alarmopkald, fransk politi modtog fredag, fremgår det, at manden råbte "allahu akbar" - gud er størst - under angrebet.

Han angreb en kvinde, der var på løbetur med sin mand. Manden blev stukket ihjel, da han forsøgte at forsvare sin kone. Kvinden blev såret i halsen, men er nu udskrevet fra hospitalet.

Derpå blev en ung kvinde, der også løb i parken, lettere såret af den knivbevæbnede gerningsmand.

Flere andre, som han forsøgte at stikke ned, slap væk fra ham.

Da politiet kom frem til parken, nægtede gerningsmanden at smide sit våben fra sig, og han var truende over for betjentene. De trak deres pistoler og dræbte ham.

I hans taske fandt politiet en koran og nogle tekster, der ifølge efterforsker Philippe Bugeaud "kan beskrives som salafistiske".

Gerningsmanden, der var 22 år, havde haft psykiske problemer, siden han var fem år gammel. Han havde angiveligt konverteret til islam i 2017.

/ritzau/