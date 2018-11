Fransk koloni siger nej til løsrivelse ved folkeafstemning

Jeg er stolt over, at et flertal har valgt Frankrig, siger præsident Emmanuel Macron om folkeafstemning.

Optællingen efter en folkeafstemning i Ny Caledonien viser nej til løsrivelse fra Frankrig, oplyser det nationale tv ifølge Reuters.

Med 95 procent af stemmerne talt op har 56,8 procent sagt nej.

Med en stemmedeltagelse på 80 procent har mange af øboerne i det sydlige stillehav ønsket at få indflydelse på beslutningen.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, kalder sig "enormt stolt" over, at territoriet har valgt at forblive en del af Frankrig.

- Jeg må først og fremmest udtrykke min enorme stolthed over, at vi har taget dette historiske skridt sammen.

- Jeg vil også udtrykke min stolthed som statsoverhoved over, at et flertal af caledonierne har valgt Frankrig. Det er et tegn på tillid til den franske republik, dens fremtid og dens værdier, siger han.

Ny Caledonien har været en fransk koloni siden 1853.

Alvorlige sammenstød mellem kanakker - øernes oprindelige befolkning - og europæiske indvandrere udløste i slutningen af 1980'erne voldsomme sammenstød med over 70 dræbte.

Det mundede ud i en fredsaftale, som var basis for søndagens folkeafstemning.

Kanakkerne udgør cirka 40 procent af de knap 270.000 indbyggere.

/ritzau/