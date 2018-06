Fransk kvinde dømt livsvarigt fængsel for støtte til IS

En mor til fire er idømt livsvarigt fængsel i Irak

En domstol i Bagdad har dømt en fransk kvinde til fængsel for livstid, fordi hun var medlem af Islamisk stat, rapporterer en journalist fra nyhedsbureauet AFP, som var til stede i retssalen i Bagdad.

Melina Boughedir, som er mor til fire, blev i februar idømt en fængselsstraf på syv måneder for at have rejst illegalt ind i Irak. Det blev dengang bestemt, at hun skulle deporteres tilbage til Frankrig.

Men en anden domstol gav ordre til, at sagen skulle gå om i henhold til Iraks antiterrorlovgivning.

Den 27-årige kvinde blev søndag fundet skyldig i at tilhøre Islamisk Stat.

- Jeg er uskyldig, sagde hun til dommeren.

Hun sagde, at hendes mand havde ført hende bag lyset og truet med at tage hendes børn fra hende. Hun forklarede, at hun på den måde blev tvunget til at tage med til Irak, hvor manden havde planer om at slutte sig til Islamisk stat.

Den franske udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, sagde torsdag til den franske tv-kanal LCI, at Boughedir var medlem af IS og kæmpede mod Irak, hvor hun følgelig også skulle retsforfølges.

Dette fik kvindens franske advokater til at sende et protestbrev til Le Drian. Her kritiserer de ministeren for "indblanding" og for at have lagt "et uacceptabelt pres" på Iraks juridiske system.

En af kvindens franske sagførere, William Bourdon, som er rejst til Bagdad for at følge retssagen, siger til AFP, at Boughedirs familie og hendes advokater ønsker at få kvinden til Frankrig, hvor sagen mod hende kan føres.

Boughedir blev anholdt i sommeren 2017 i Mosul.

Hendes mand menes at være blevet dræbt i Mosul under en operation, som blev ledet af USA.

I april idømte en irakisk domstol en anden fransk kvinde, Djamila Boutoutaou, livsvarigt fængsel for at have været medlem af Islamisk Stat. Kvinden hævdede, at hendes mand havde narret hende til a gå ind i bevægelsen.

Snesevis af franske statsborgere menes at være tilbageholdt i Irak og nabolandet Syrien - blandt dem er der også mange mindreårige.

/ritzau/AFP