Fransk minister: Air France er i fare for at forsvinde

Mandag bliver Air France igen ramt af strejker. Selskabets overlevelse hænger i en tynd tråd, mener minister.

Det strejkeplagede luftfartsselskab Air France risikerer at gå til grunde, hvis det ikke bliver mere konkurrencedygtigt.

Det siger Frankrigs økonomiminister, Bruno Le Maire, ifølge BBC.

Og selv om den franske stat ejer 14,3 procent af moderselskabet Air France-KLM, så har regeringen ikke tænkt sig at træde til som økonomisk redningsmand, understreger ministeren.

- Air Frances overlevelse hænger i en tynd tråd. Air France vil forsvinde, hvis det ikke gør den nødvendige indsats for at være konkurrencedygtig, siger Bruno Le Maire.

Advarslen kommer, før de ansatte mandag indleder en ny runde af arbejdsnedlæggelser som følge af en lønstrid med ledelsen.

Fredag opsagde Jean-Marc Janaillac sin stilling som administrerende direktør for Air France-KLM, efter at de ansatte i Air France havde nedstemt et nyt lønforslag.

Air France, der er et af Europas største luftfartsselskaber, har i en længere periode været ramt af strejker, som har kostet dyrt.

De ansatte strejkede i april i 13 dage, hvilket førte til mange aflysninger og et økonomisk tab for Air France-KLM på 300 millioner euro - 2,2 milliarder kroner.

Medarbejderne kræver markante lønstigninger efter seks år med fastlåste lønninger.

For 2018 lyder kravet på en stigning på 5,1 procent.

Selskabet havde fremlagt et forslag til en lønpakke, der ville give en lønstigning på syv procent over fire år.

Men det blev afvist af et flertal af de ansatte i en afstemning, og tilbuddet er taget af bordet igen.

I første kvartal havde Air France-KLM et underskud på 269 millioner euro.

Mens andre af de store traditionelle selskaber som British Airways og Lufthansa har tilpasset sig konkurrence fra lavprisselskaber ved at skære i udgifterne, så kritiserer mange finansanalytikere Air France-KLM for at lade stå til og gøre for lidt for at rette op på økonomien.

Air France blev i 2004 fusioneret med det hollandske KLM. De to selskaber flyver fortsat under eget navn.

