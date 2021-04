Fransk minister: EU forlænger næppe aftale med AstraZeneca

EU forhandler med Pfizer/BioNTech og Moderna om nye vaccinekontrakter, oplyser fransk minister.

EU kommer næppe til at lave en ny vaccinekontrakt med AstraZeneca, og der er heller ikke startet forhandlinger med Johnson Johnson.

Det siger den franske industriminister, Agnes Pannier-Runacher, ifølge AFP.

- Vi har ikke startet forhandlinger med Johnson Johnson eller AstraZeneca, men vi er i gang med Pfizer/BioNTech og Moderna, siger hun.

Agnes Pannier-Runacher understreger, at der ikke er taget en endelig beslutning.

Hun kalder det "højst usandsynligt", at der vil blive bestilt flere AstraZeneca-doser.

EU-landene har under coronapandemien indkøbt vacciner samlet.

Der er indgået aftaler med seks producenter, der foruden de fire tæller CureVac og Sanofi/GSK. De to har endnu ikke godkendte vacciner på markedet.

De to vacciner fra Johnson Johnson og AstraZeneca er lavet ud fra samme teknologi. De har på det seneste været i fokus på grund af mistanke om en sammenhæng med sjældne blodpropper.

Onsdag valgte de danske myndigheder at indstille brugen af AstraZeneca-vaccinen.

Styrelsen mener, at vaccinen er god til at forhindre coronavirus. Men på grund af de sjældne blodpropper vil den gøre mere skade på nuværende tidspunkt, hvor Danmark har kontrol over smitten, og der er andre tilgængelige vacciner.

Brugen af Johnson Johnson-vaccinen er ikke gået i gang, da selskabet bag vaccinen tirsdag satte udrulningen i bero i Europa.

Det skete, efter at de amerikanske sundhedsmyndigheder anbefalede at sætte vaccinen på pause i USA efter seks sjældne tilfælde af blodpropper blandt vaccinerede. Knap syv millioner har fået vaccinen i USA.

Myndighederne er nu ved at undersøge, om der skulle være en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne.

/ritzau/