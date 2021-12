Fransk myndighed anbefaler tredje stik efter tre måneder

De hidtidige regler i Frankrig har været, at det tredje stik mod covid-19 gives efter fem måneder.

De franske sundhedsmyndigheder (HAS) anbefaler, at der gives et tredje vaccinationsstik tre måneder efter de første to stik.

Det fremgår af en erklæring fra HAS.

Efter de nuværende regler i Frankrig gives et tredje stik mod covid-19 fem måneder efter.

Det er bekymringen for den stærkt smitsomme variant omikron, der får den franske myndighed til at at fremrykke sin anbefaling om et stik efter tre måneder.

HAS rådgiver den franske regering om at bekæmpe covid-19.

I Danmark anbefales et tredje stik til unge mellem 18 og 39 år fire en halv måneder efter de to første stik. Det meddelte Sundhedsstyrelsen onsdag.

I forrige uge blev det besluttet, at alle over 40 år også fik fremrykket det tredje stik, så de inviteres fire en halv måned efter andet stik.

HAS (La Haute Autorite de Santé) anbefaler i sin vejledning, at der også gives yderligere stik til teenagere, som anses for at være i en risikogruppe, skriver AFP.

Den franske myndighed siger, at det er berettiget med et tredje stik efter tre måneder. For studier har vist, at vaccinen er 80 procent effektiv i en til to måneder over for de ukomplicerede former af varianten omikron.

Men vaccinen taber langt hurtigere effektiviteten, end det er sket ved de tidligere kendte varianter.

Efter fire måneder er effektiviteten efter vaccination med Pfizer/BioNTech nået helt ned på 34 procent. Det stiger til 75 procent to uger efter tredje stik ifølge HAS.

Frankrig registrerede torsdag et rekordhøjt antal smittede, nemlig 91.608. Men set i forhold til antal indbyggere er det forsat forholdsmæssig noget færre end i Danmark, der ifølge BBC lige nu topper i Europa med antal smittede per 100.000.

Præsident Emmanuel Macron har i modsætning til andre stats- og regeringsledere i EU undladt at indføre mere omfattende restriktioner i kampen mod omikron.

Macron har sat sin lid til, at de ekstra stik med vacciner vil forhindre, at sundhedsvæsnet tvinges i knæ.

/ritzau/