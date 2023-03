Fransk overhus godkender pensionsreform til lyden af protester

Den franske præsident Emmanuel Macrons kontroversielle pensionsreform er kommet et skridt tættere på at blive skrevet ind i fransk lov, efter at det franske overhus, Senatet, lørdag aften har stemt for forslaget.

Pensionsreformen står til at hæve pensionsalderen i landet fra 62 til 64 år. 195 af de franske senatorer stemte for den, mens 112 stemte imod.

Reformen er uhyre upopulær i Frankrig og har især i den seneste uge været grobund for store protester mod Macrons regering.

Hundredtusindvis af demonstranter har i løbet af lørdag været på gaden for at give udtryk for deres utilfredshed. Flere fagforeninger udtrykte håb for, at de stadig kunne nå at presse den franske regering til at droppe reformen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Elisabeth Borne, den franske premierminister, er ikke desto mindre glad for, at reformen nu er rykket et skridt nærmere fransk lovgivning.

- Et stort skridt er blevet taget, siger hun lørdag aften.

Et parlamentarisk udvalg skal nu udarbejde den endelige lovtekst, som skal godkendes i både overhuset, Senatet, og underhuset, Nationalforsamlingen.

Her forventer Elisabeth Borne, at regeringen kan samle et flertal for reformen, tilføjer hun.

/ritzau/AFP