Fransk parlament vedtager strammere immigrationslov

Et omdiskuteret lovforslag, som strammer immigrationsreglerne i Frankrig, er tirsdag blevet stemt igennem underhuset i det franske parlament med et stort flertal.

Loven er et kompromis mellem præsident Emmanuel Macrons parti, En Marche, og den konservative opposition.

Den vil gøre det lettere for migranter at arbejde i sektorer, hvor der mangler arbejde. Samtidig vil loven gøre det lettere at udvise illegale migranter.

Den franske regering sagde indledningsvist, at loven både skulle fungere som pisk og gulerod.

For at få støtte fra den franske højrefløj gik regeringen dog med til blandt andet at forsinke immigranters adgang til velfærdsydelser med flere år.

Loven vil blandt andet forsinke adgangen til hjælp og støtte til bolig for arbejdsløse immigranter, der ikke kommer fra et EU-land, med flere år.

Dermed er loven endt med at være strammere, end regeringen først havde lagt op til. Det har fået venstrefløjen til at beskylde regeringen for at bukke under for pres fra den yderste højrefløj.

Lovforslaget har også skabt splid internt i Macrons parti.

Kilder har fortalt AFP, at sundhedsminister Aurelien Rousseau, minister for højere uddannelse og forskning Sylvie Retailleau og boligminister Patrice Vergriete alle har truet med at gå af.

Det er ikke umiddelbart klart, om ministrene fortsat vil gå af, som følge af vedtagelsen af loven, skriver AFP.

Frankrigs indenrigsminister, Gérald Darmanin, advarede søndag om, at højrefløjspolitikeren Marine Le Pen kunne vinde præsidentvalget i Frankrig i 2027, hvis ikke loven blev stemt igennem.

Le Pen stemte for lovforslaget, mens centrale venstreorienterede stemmer i En Marche stemte imod.

Le Pens parti, Rassemblement National (RN) - på dansk National Samling - havde tidligere sagt, at det ville stemme imod lovforslaget eller undlade at stemme.

Franske medier har kaldt det for et "dødskys" for Macrons parti, at Le Pen og National Samling endte med at stemme for loven.

Macrons regering sidder ikke på flertallet i parlamentet efter valget i 2022.

