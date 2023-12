Fransk politi anholder 80 mistænkte for overgreb på børn

Fransk politi har i denne uge anholdt 80 mænd - heriblandt en lokalpolitiker og to skolelærere - i den mest omfattende aktion mod personer mistænkt for misbrug af børn i landet nogensinde.

Det oplyser politiet.

Anholdelserne har fundet sted i 53 ud af Frankrigs i alt 101 departementer, siger politikommissær Quentin Bevan lørdag.

De anholdte er i alderen fra omkring 30 år til over 60 år, og de kommer fra en række forskellige baggrunde - alt fra folkevalgte til modtagere af offentlige ydelser.

- Der er ingen typisk profil i sexforbrydelser mod børn. Det findes i alle samfundslag, siger Bevan.

Han leder den operationelle enhed af Afdelingen for Mindreårige i politiet, som har koordineret aktionen.

Aktionen, hvis lige ikke er set før i Frankrig, havde fokus på professioner, hvor voksne er i regelmæssig kontakt med børn, siger kommissæren.

Det gjorde politiet i stand til at anholde to lærere, adskillige trænere og en vagt på en center for børn med handicap.

En af de anholdte lærere var i besiddelse af "billeder og videoer stjålet fra hans elever" og er mistænkt for seksuelt overgreb på mindst en af dem, siger Bevan.

Omkring et dusin andre er mistænkte for voldtægt eller seksuelt overgreb mod mindreårige.

Vagten på centeret for børn med handicap er dømt for voldtægt for flere årtier siden, men har fået lov til at ændre sin identitet, hvilket gjorde det muligt for ham at have kontakt med børn igen, siger Bevan.

- Misbrug af børn på nettet handler ikke bare om individer, der finkæmmer internettet. Nogle har begået forbrydelser i virkeligheden eller er tæt på at gøre det, siger han.

I politiransagninger er der blevet fundet "mere end 100.000" videoer og billeder på computere eller harddiske.

Nogle af dem beskrives som "ekstremt voldelige".

- Det er den værste form for nederdrægtighed, siger Bevan.

Alle de mistænkt har tilstået de fakta, de er blevet konfronteret med, mens de har været i politiets varetægt. Nogle prøvede dog at bagatellisere eller benægte det, siger Bevan.

Nogle var i gang med at ødelægge deres computere med en hammer, da politiet ankom.

