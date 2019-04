Fransk politi anholder fire for planer om ekstremt angreb

En teenager og tre voksne mænd er anholdt for planer om et jihadist-angreb, siger indenrigsminister.

Fransk politi har anholdt fire personer, der er mistænkt for at have planlagt et "ekstremt voldeligt angreb". En af de anholdte er teenager.

Indenrigsminister Christophe Castaner omtaler angrebsplanerne som "ekstremt voldelige", men han har ikke offentliggjort konkrete oplysninger om, hvad planerne går ud på.

Alle de fire anholdte blev pågrebet fredag, men sagen blev først offentliggjort mandag.

Den anholdte teenager bor på en ungdomsinstitution og er prøveløsladt. Han var blevet idømt tre års fængsel, hvoraf to år var betinget, for at have forsøgt at rejse til Syrien, oplyser anklagemyndigheden i Paris.

De tre andre er kendt for anden kriminalitet, siger en unavngiven kilde tæt på efterforskningen.

Efterretningstjenesten DGSI skal have efterforsket sagen siden 1. februar.

Frankrigs trusselsniveau har været forhøjet, siden en bølge af jihadistiske angreb rystede landet i 2015. Islamisk Stat har indtrængende opfordret bevægelsens tilhængere til angreb mod soldater og politi Frankrig.

Sidst i marts blev to mænd anholdt i Paris. Den ene af dem havde psykiske problemer.

Omkring 250 mennesker er blevet dræbt i angreb på fransk jord i løbet af de seneste fire år. Bølgen begyndte med angrebet på satiremagasinet Charlie Hebdo i januar 2015.

Blandt de mest blodige var et angreb i Paris i november samme år, da 130 mennesker blev dræbt, og i hundredvis blev såret ved koordinerede angreb på Stade de France og på caféer i Paris' gader og spillestedet Bataclan.

På nationaldagen 14. juli 2016 kørte en tunesiskfødt mand en lastbil ind i folkemængden på Promenade des Anglais i Nice. 86 mennesker mistede livet, og flere end 400 blev såret.

/ritzau/AFP