Fransk politi anholder yderligere to mænd efter knivdrab i Nice

I alt er seks personer blevet anholdt efter torsdagens angreb i Nice, hvor tre personer blev dræbt.

Fransk politi har anholdt yderligere to mænd i forbindelse med efterforskningen af et knivangreb i den sydfranske by Nice, som kostede tre personer livet.

Det oplyser politikilder søndag til det franske nyhedsbureau AFP.

Dermed tilbageholder politiet i alt seks personer, der skal afhøres i sagen.

Den 21-årige tunesiske mand, der er sigtet for at have skåret halsen over på en kvinde og have dræbt to andre i Notre-Dame kirken i Nice, blev søndag skudt af politiet og er i kritisk tilstand.

Politiet er ved at afhøre de øvrige anholdte om deres forbindelse til den mistænkte gerningsmand.

Det er fortsat uklart, om gerningsmanden fik hjælp af andre til angrebet, som Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har beskrevet som et islamistisk terrorangreb.

/ritzau/