Fransk politi bruger tåregas under protester mod coronaregler

Fransk politi har lørdag eftermiddag affyret tåregas mod demonstranter i Paris.

Demonstranterne på den berømte avenue Champs-Élysées protesterer mod coronaregler i landet.

Politiet har taget tåregas i brug, kort efter at en konvoj af biler er nået frem til Triumfbuen for enden af avenuen.

Konvojen er en såkaldt "frihedskonvoj".

Bilisterne er modstandere af coronaregler og forsøger at skabe trafikkaos i Paris. Protesten er inspireret af lignende coronaprotester, som er set i Canada.

Politiet har været klar over planerne om konvojen mod hovedstaden. De har haft flere checkpoints sat op for at forhindre bilerne i at komme frem.

500 køretøjer med kurs mod Paris er lørdag blevet stoppet. Næsten 300 bøder er blevet udstedt.

Men det er lykkedes flere at komme forbi politiets forhindringer og frem til hovedstaden.

Bilisterne dytter og har franske flag ud af vinduerne som del af protesten mod de franske restriktioner.

Politiet har mere end 7000 betjente på arbejde til at håndtere protesterne. Samtidig er også vandkanoner klar til at blive taget i brug.

De franske protester er imod det vaccinepas, som der er krav om at bruge i en lang række tilfælde. For eksempel hvis man vil på restaurant.

/ritzau/Reuters