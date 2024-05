Fransk præsident lægger nationalfarver på jødisk mindesmærke

Kranse med blomster i farverne på det franske og tyske nationalflag blev mandag lagt på mindesmærke for jøder i Berlin.

Det skete under den franske præsident, Emmanuel Macrons, officielle statsbesøg i Tyskland, der ifølge det tyske nyhedsbureau dpa varer fra søndag til tirsdag.

Her tog han med sin kone, Birgitte Macron, den tyske præsident, Frank-Walter Steinmeier, og hans kone, Elke Büdenbender, til mindesmærket, der består af en række betonklodser.

Klodserne symboliserer de jøder, der blev myrdet i Holocaust under anden verdenskrig, og mindesmærket ligger nær Brandenburger Tor og Rigsdagsbygningen i Berlin.

Under Holocaust blev omkring seks millioner jøder systematisk dræbt af Tysklands nazistiske regime i hele Europa.

Efterfølgende besøgte parrene det tilhørende museum.

Besøget er det første franske statsbesøg i Tyskland i 24 år. Formålet er at styrke den fransk-tyske motor i EU.

Tirsdag skal præsidenten blandt andet besøge Moritzburg Slot nær byen Dresden og den østtyske delstat Sachsen.

Her forventes det, at Macron holder tale om europæisk politik foran Frauenkirche. Kirken er et symbol på forsoningen i Europa efter verdenskrigene.

Ifølge dpa vil talen være rettet mod unge i Europa, og det forventes at folk fra både Tyskland, Polen, Tjekkiet og Frankrig vil deltage.

Tirsdag ventes det desuden, at Macron vil afslutte sit statsbesøg i den vesttyske universitetsby Münster, hvor han skal tildeles den internationale Westfalske Fredspris.

Prisen betegner de samlede fredstraktater, der blev forhandlet og indgået i byerne Münster og Osnabrück tilbage i 1648, og som satte en stopper for trediveårskrigen.

Emmanuel Macron kom til magten i Frankrig for syv år siden, og han kan ikke genopstille til en tredje præsidentperiode ved det næste præsidentvalg i 2027.

