Fransk rapper bag afrotrap-dille idømt 12 års fængsel for drab

Den franske rapper MHD, som blandt andet står bag en populær serie af Afrotrap-sange, er lørdag blevet idømt 12 års fængsel for et voldsomt bandedrab i Paris i 2018.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

MHD, som har det borgerlige navn Mohamed Sylla, var på anklagebænken sammen med otte andre. Fem af dem blev fundet skyldige og idømt fængselsstraffe mellem 10 og 18 år. Tre blev frikendt.

Mohamed Sylla benyttede muligheden til at fastholde sin uskyld i sine afsluttende bemærkninger, inden nævningetinget trak sig tilbage for at drøfte skyldkendelsen. Sagen har kørt i tre uger.

- Lige fra begyndelsen har jeg fastholdt min uskyld i sagen, og jeg vil blive ved med at fastholde min uskyld, sagde rapperen til den tætpakkede retssal i den franske hovedstad.

Anklageren i sagen havde nedlagt påstand om, at Mohamed Sylla skulle idømmes 18 års fængsel, at to af de tiltalte burde frifindes, og at der skulle uddeles fængselsdomme på mellem 13 og 20 år til de resterende.

Samtlige af de tiltalte havde nægtet sig skyldige. Det står endnu ikke klart, om nogen af sagens parter har eller påtænker at anke dommen.

/ritzau/