Fransk senatsvalg giver grøn fremgang

De grønne er mere end fordoblet i Frankrigs senat, men centrum-højre beholder sit klare flertal.

Frankrigs grønne parti, EELV, gik markant frem ved weekendens valg til Senatet. Hvor partiet før havde fire mandater, står det nu til mindst 11, viser de foreløbige resultater.

Dermed fortsætter EELV den fremgang, der også viste sig ved lokalvalget i juni.

Antallet af mandater er nok, til at partiet kan danne sin egen grønne gruppe i senatet.

Den gruppe forsvandt ved valget for tre år siden, da partiet ikke formåede at få 10 medlemmer valgt ind. 10 er minimum for at kunne danne sin egen gruppe.

Men centrum-højre har fået klart flest stemmer ved søndagens valg og bevarer som ventet sit flertal.

- Senatsflertallet til højre og på midten er styrket, siger formanden for senatet, Gerard Larcher, der også er partileder for det konservative parti, Republikanerne.

Halvdelen af de 348 senatorer var på valg. De vælges indirekte af omkring 87.000 lokale og regionale politikere.

Præsident Emmanuel Macrons parti, La République En Marche (LREM), har i forvejen 23 mandater, og det var ventet, at der ville komme en tilbagegang.

Mandag morgen er de endelige resultater ikke på plads, men det ser dog ud til, at Macron og hans parti undgår en gentagelse af fiaskoen ved lokalvalget i juni.

Her tabte partiet adskillige kampe om borgmesterposter, herunder i hovedstaden Paris.

Senatet i Frankrig har ikke samme magt som det lavere kammer, Nationalforsamlingen, hvor LREM har flertal.

I de tilfælde, hvor der er uenighed mellem de to kamre, er det Nationalforsamlingen, der har den afgørende stemme.

