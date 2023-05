Fransk spiritusgigant stopper salg til Rusland

Det franske selskab bag spiritusmærker som Absolut Vodka, Jameson whisky og Havana Club rom har stoppet salget af sine produkter i Rusland.

Det oplyser selskabet, Pernod Ricard, fredag. Al eksport af de internationale mærker blev stoppet ved udgangen af april.

Pernod Ricard vil også stoppe salget af fransk vin og spiritus til Rusland. Men det er en proces, der kommer til at tage et par måneder, oplyser selskabet.

Pernod Ricard har været under stor kritik for at fortsætte eksporten til Rusland på trods af den russiske invasion af Ukraine i februar 2022.

Det har ført til opfordringer om at boykotte den franske spiritusgigant.

Særligt i Sverige har der været massiv kritik af, at Pernod Ricard fortsatte eksporten af Absolut Vodka.

Absolut er et svensk varemærke, men selskabet er ejet af moderselskabet Pernod Ricard.

Oprindeligt blev salget af Absolut Vodka til Rusland stoppet efter invasionen, men siden genoptaget.

I sidste måned meddelte Pernod Ricard så, at salget af Absolut igen ville stoppe. Det kom efter voldsom kritik i Sverige.

Fredagens melding om, at Pernod Ricard stopper salget af alle internationale spiritusmærker til Rusland er en U-vending fra det franske selskabs side.

Også Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har opfordret selskabet til at "holde op med at sponsorere den russiske krigsmaskine".

/ritzau/AFP