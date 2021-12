Fransk taxaselskab suspenderer Tesla-model efter ulykke

En dødsulykke i Paris i weekenden får stort hyrevognsfirma til at indstille kørsel med Teslas Model 3-biler.

Et af de største taxaselskaber i Paris suspenderer indtil videre kørsel med Teslas Model 3-biler. Det sker efter en dødsulykke i den franske hovedstad i weekenden med den populære elbil.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

En chauffør mistede lørdag aften kontrollen over sin Tesla. En person blev dræbt, og 20 kom til skade. Tre er tirsdag stadig indlagt i kritisk tilstand.

Anklagemyndigheden i Paris har indledt en efterforskning om uagtsomt manddrab.

Som følge af køretøjets hastighed og bane, hvor det ramte flere genstande, var der indledningsvist mistanke om en funktionsfejl, såsom en fastlåst speeder.

Efter at have kontrolleret data fra den forulykkede bil har den amerikanske producent af elbiler afvist, at ulykken skyldes en teknisk fejl.

Tesla oplyser fra hovedsædet i USA, at det vil samarbejde fuldt ud med franske myndigheder om at opklare årsagen til ulykken, hvis det bliver anmodet om det.

G7, som taxaselskabet i Paris hedder, oplyser, at 37 af dets chauffører anvender Teslas Model 3. De øvrige modeller af Tesla-biler, som indgår i G7's flåde, vil fortsat blive anvendt.

/ritzau/