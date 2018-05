Franske eks-spioner anklages for at være dobbeltagenter

En spionskandale har set dagens lys i Frankrig, hvor to spioner angiveligt har arbejdet for kineserne.

To eks-spioner i Frankrig er anklaget for at have arbejdet som dobbeltspioner for en fremmed magt. Det oplyste den franske regering torsdag ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Ifølge franske medier har de tidligere agenter arbejdet for Kina.

Sammen med de to eks-spioner er den enes hustru anklaget for "handlinger af ekstrem tyngde" ifølge det franske forsvarsministerium.

De to sigtelser blev rejst 22 december 2017. To af de tre anklagede har siden været i franske myndigheders varetægt, fortæller en kilde i retsvæsnet til AFP.

De to eks-spioner har arbejdet i DGSE, der svarer til CIA i USA eller MI6 i Storbritannien. En af de anklagede har ifølge AFP været udstationeret i Kinas hovedstad, Beijing.

AFP's kilde siger, at to af de tre anklagede retsforfølges for at have "videregivet informationer til en fremmed magt, der underminerer nationens fundamentale interesser" og "kompromitterer hemmeligheden af nationens forsvar".

Den ene er angiveligt blevet anklaget for forræderi.

/ritzau/