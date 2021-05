Franske luftkæmper skal i retten efter flystyrt i 2009

Air France og Airbus kan retsforfølges efter et flystyrt, der kostede 228 mennesker livet. Det siger domstol.

To franske luftgiganter, flyproducenten Airbus og luftfartsselskabet Air France, skal en tur i retten i forbindelse med et dødeligt flystyrt i 2009.

Det har en domstol i Frankrigs hovedstad, Paris, onsdag afgjort.

Selskaberne er anklaget for uagtsomt manddrab.

Samtlige 228 personer om bord på et Air France-fly mistede livet, da det 1. juni 2009 styrtede ned i Atlanterhavet. 216 var passagerer, mens 12 var besætningsmedlemmer. Flyet var på vej fra Rio de Janeiro i Brasilien til Paris.

Det er det flystyrt i Air Frances historie, der har kostet flest mennesker livet.

Det tog omkring to år at lokalisere vraget. Det lykkedes omsider, da fjernstyrede ubåde fandt det i havet på 3900 meters dybde.

Undersøgelser har konkluderet, at flystyrtet var forårsaget af fejl hos piloterne. De blev angiveligt forvirrede over en defekt i flyets fartmåling.

Ifølge anklagerne er Air France indirekte skyld i flystyrtet ved ikke at have uddannet sine piloter ordentligt i at håndtere fejl i flyenes pitotrør. Pitotrør bruges af piloter til at måle et flys hastighed.

Onsdagens beslutning om en retssag har været ventet med spænding blandt de pårørende, der mistede familiemedlemmer i 2009.

- Vi er ikke ud efter hævn. Vi ønsker blot retfærdighed for familier og ofre, siger Daniele Lamy, der er formand for ofrenes familiers sammenslutning.

- En grad af straffrihed kan måske føre til endnu en katastrofe, siger hun.

Frankrig og flere andre lande har siden flystyrtet i 2009 øget fokus på at træne piloter til at håndtere uforudsete situationer.

/ritzau/AFP