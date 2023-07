Franske myndigheder afblæser eftersøgning af toårig

Efter fire dage har franske myndigheder onsdag indstillet en eftersøgning af en toårig dreng, der er forsvundet i en alpelandsby nordvest for Nice og ikke er set siden.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Lørdag forsvandt den toårige dreng Émile i den lille landsby Haut-Vernet, der ligger 1200 meter over havets overflade og har omkring 25 indbyggere.

I stedet for at lede i terrænet omkring landsbyen vil politiet skifte fokus og prøve at analysere de oplysninger, der er indsamlet gennem de fire dage med eftersøgninger.

Émile var hos sine bedsteforældre i landsbyen, da han forsvandt. Han blev sidst set af nogle naboer, hvor han gik alene på gaden i landsbyen.

Den lokale anklager, Remy Avon, har i en udtalelse oplyst, at eftersøgningen ikke har kastet noget af sig, der kan kaste lys over, hvor drengen er blevet af. Derfor vil der ikke blive sendt flere hold ud at lede efter ham.

"Efterforskningen af hans forsvinden vil fortsætte gennem analyse af de betragtelige mængder information, der er indsamlet over de sidste fire dage."

Tirsdag var Remy Avon meget bestemt om, at drengen var i livsfare. Området har været ramt af hedebølge og temperaturer på op til 35 grader.

Det var ifølge Remy Avon myndighedernes vurdering, at varmen og drengens alder gjorde 48 timer til en farlig periode for ham at være alene ude i naturen.

"Hans liv er helt aldeles i fare," sagde han tirsdag.

Terrænet omkring alpelandsbyen er fyldt med klipper og bakker.

Politibetjente og soldater har været sendt ud med hunde og en helikopter og har gennemsøgt 30 bygninger, 12 køretøjer og 12 hektarer af terrænet omkring landsbyen. Uden at finde drengen eller beviser, der umiddelbart har ført dem på sporet af ham.

Politiet sætter nu sin lid til, at nogle af de vidneudsagn, der er indsamlet kan føre dem på sporet af drengen.

