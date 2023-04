Franske myndigheder anmoder om væsentligt færre fly 1. maj

De franske luftfartsmyndigheder (DGAC) anmoder luftfartsselskaber om at begrænse mængden af fly til og fra franske lufthavne den 1. maj.

Det skriver det franske medie Le Parisien.

Det skyldes, at flyveledernes fagforening har indgivet et varsel om strejke. Det sker i forbindelse med protester over den pensionsreform, som den franske regering vil gennemføre.

Flyveledernes fagforening - Union Syndicale de l'Aviation Civile-CGT (USAC-CGT) - oplyser ifølge Le Parisien, at den fortsat vil være en del af demonstrationerne sammen med andre fagforeninger i Frankrig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge mediet ønsker de franske luftfartsmyndigheder at begrænse flytrafikken med en tredjedel den 1. maj, når det gælder flytrafik til og fra lufthavnene Paris-Orly, Marseille-Provence, Bordeaux, Nantes, Toulouse og Lyon.

Flyvninger til og fra Frankrigs største lufthavn Charles de Gaulle i Paris forsøger luftfartsmyndighederne at reducere med 25 procent. Det samme gælder lufthavnene i Nice og Beauvais.

- På trods af disse forebyggende foranstaltninger må forstyrrelser og forsinkelser ikke desto mindre forventes, oplyser DGAC ifølge Le Parisien.

Den 1. maj er arbejdernes internationale kampdag og er en helligdag i Frankrig.

Den franske regering med præsident Emmanuel Macron i spidsen benyttede sig af artikel 49.3 i den franske traktat til at tvinge en pensionsreform igennem, som hæver pensionsalderen i Frankrig fra 62 til 64 år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Artikel 49.3 tillader den franske regering at vedtage en lov uden et flertal i det franske parlament.

Demonstrationerne mod pensionsreformen har stået på siden midten af marts.

Allerede i marts og begyndelsen af april var luftfarten i Frankrig ramt af en strejke, som varede 34 dage.

Det betød ifølge Eurocontrol, som er en paneuropæisk organisation, der støtter europæisk luftfart, at 10 millioner rejsende til og fra Frankrig blev ramt af aflysninger og forsinkelser, skriver Le Parisien.

/ritzau/