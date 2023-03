Franske myndigheder undersøger fem banker for skattesvindel

Franske myndigheder har tirsdag undersøgt fem banker som led i en efterforskning af omfattende skattesvig.

Det oplyser myndighederne ifølge nyhedsbureauet AFP.

Omkring 150 efterforskere har gennemført undersøgelser i og omkring hovedstaden Paris i løbet af dagen.

Man mistænker, at der er blevet svindlet for op mod 140 milliarder euro, skriver AFP. Det svarer til 1043 milliarder kroner.

Svindlen skal være foregået over en periode på 20 år, har en række europæiske medier tidligere skrevet.

Tirsdagens undersøgelser følger i kølvandet på en foreløbig efterforskning, der blev åbnet i slutningen af 2021.

Omdrejningspunktet for efterforskningen er hvidvask og skattesvindel i forbindelse med udbyttebetalinger, lyder det videre.

Ifølge anklagemyndigheden er der blevet praktiseret en form for svindel, hvor banker og investorer har handlet hurtigt med aktier i virksomheder omkring den dag, hvor udbytte har skullet udbetales til aktionærer.

Formålet er at sløre ejerskabet af aktierne, så flere parter har mulighed for ulovligt at kræve skatterabatter på udbyttet.

Udbytteskat er den skat, aktionærer og anpartshavere betaler af det udbytte, der udloddes af en virksomheds eventuelle overskud.

Det har krævet flere måneder at forberede sig på tirsdagens aktioner.

En talsmand for den franske bank Société Générale har bekræftet over for nyhedsbureauet, at den er blevet undersøgt af landets myndigheder. Men vedkommende kendte ikke til baggrunden.

Ifølge avisen Le Monde er bankerne BNP Paribas, Natixis og britiske HSBC også blandt de fem.

Tidligere har lignende sager ramt andre lande, herunder Danmark.

Her er 52-årige Sanjay Shah hovedmistænkt i en sag, der er blevet kendt som udbyttesagen.

Han er tiltalt for at have svindlet den danske stat for ni milliarder kroner.

Sanjay Shah har siden 31. maj sidste år været fængslet i Dubai på baggrund af en anmodning fra danske myndigheder, der ønsker ham udleveret til en kommende retssag.

/ritzau/