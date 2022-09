Franske politikere er på omstridt besøg på Taiwan

En gruppe franske politikere under ledelse af senator Cyril Pellavat er onsdag ankommet til Taiwan.

Der er fem medlemmer af det franske parlament med i delegationen fra Paris, oplyser Taiwans udenrigsministerium, som siger, at besøget fortsætter frem til mandag.

- Delegationen skal mødes med vicepræsident William Lai, oplyser ministeriet. Et lignende fransk besøg fandt sted for et år siden.

Det er den første betydningsfulde europæiske delegation, som besøger øen, siden den amerikanske toppolitiker Nancy Pelosis besøg i august.

Pelosis besøg blev voldsomt kritiseret af Kina, som efterfølgende gennemførte omfattende militære øvelser tæt på Taiwan.

Demokratiet i Taiwan lever med en konstant trussel om at blive invaderet af det kommunistiske Kina.

Kina hævder, at Taiwan er en del af Kinas territorium og vil blive underlagt Kina på et tidspunkt - om nødvendigt med magt.

Vestlige relationer med Taiwan bliver mødt med tiltagende vrede i Kina.

Samtidig godkendte det amerikanske udenrigsministerium i sidste uge et potentielt salg af militærudstyr på 1,1 milliard dollar til Taiwan.

Det svarer til mere end otte milliarder danske kroner.

Det mulige salg er blevet offentliggjort i kølvandet på stigende spændinger mellem USA og Kina.

Fra en talsperson på den kinesiske ambassade i USA's hovedstad, Washington, lyder det, at det mulige våbensalg "sætter forholdet mellem Kina og USA samt freden og stabiliteten i Taiwan-strædet alvorligt på spil".

Fra den amerikanske præsident Joe Bidens regering lyder det, at det potentielle salg har været undervejs længe, og at planen er udviklet i samarbejde mellem lovgivere fra USA og Taiwan.

Fra den amerikanske regering lyder det, at våbenpakken ikke vil ændre markant på den militære balance i området omkring østaten.

Både USA og EU støtter "ét Kina"-politikken. Den siger, at Taiwan officielt er en del af Kina. Men USA opretholder militær kontakt med Taiwan.

/ritzau/AFP