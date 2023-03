Franske politikere stemmer for ny pensionsalder trods protester

Den folkelige modstand har længe været tydelig for enhver.

Alligevel har et flertal i det ene af de to kamre i Frankrigs parlament stemt for et lovforslag om at hæve pensionsalderen fra 62 til 64 år.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

201 medlemmer af Senatet stemte for forslaget. 115 stemte imod.

Før lovforslaget kan vedtages, skal det også stemmes igennem i det franske parlaments andet kammer, Nationalforsamlingen.

Forslaget om at hæve pensionsalderen har fået tusindvis af franskmænd til at protestere de seneste måneder.

Landets fagforeninger har fra begyndelsen afvist forslaget og ansatte på blandt andet olieraffinaderier, skoler, i de franske lufthavne og i jernbanesektoren har nedlagt arbejdet i protest.

Bag lovforslaget står præsident Emmanuel Macron og hans regering.

Den nuværende pensionsalder er 62.

Men i realiteten har nogle franskmænd først mulighed for at trække sig tilbage flere år senere, fordi de i løbet af deres arbejdsliv ikke har optjent tilstrækkelig pension til at kunne gå fra som 62-årige.

Senest som 67-årige har alle lønmodtagere dog ret til fuld pension - uanset hvor længe de har betalt ind til den offentlige pension.

