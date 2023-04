Franske protester fortsætter inden dom over pensionsreform

Hundredtusinder af franskmænd forventes at gå på gaden landet over torsdag for fortsat at protestere imod præsident Emmanuel Macrons udskældte pensionsreform.

Torsdag er sidste dag inden en afgørende dom i forbindelse med den planlagte lovgivning.

Politiet forbereder sig på, at mellem 400.000 og 600.000 personer vil gå på gaden. Det er cirka halvt så mange, som da protesterne i marts var på sit højeste.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Macron vil hæve pensionsalderen fra 62 år til 64 år.

Sikkerhedsstyrker er i alarmberedskab og forberedt på voldsomme protester. Alene i Paris forventes 1500 anarkister at deltage i urolighederne. Også i regionale byer som Nantes og Rennes forventes der sammenstød.

Alle øjne hviler lige nu på forfatningsdomstolen, som efter planen skal tage stilling til, hvorvidt indholdet i lovforslaget om pensionsreformen er lovligt.

Hvis domstolen giver grønt lys - og det er flere ministre sikre på, at den gør - håber Macron at kunne underskrive lovændringerne med det samme. Det vil således bane vej for, at præsidentens politik kan føres ud i livet allerede inden udgangen af 2023

Godkendes lovforslaget, er det endnu uklart, hvorvidt landets fagforeninger vil varsle flere strejker. Det ventes, at momentum for protesten kan dale, i takt med at lønmodtagere er stadigt mere tilbageholdende med at opgive lønkroner, for hvad der så kan ligne en tabt kamp.

Tirsdag var den franske præsident i Holland, hvor protester havde fulgt ham udenfor Frankrigs grænser.

Under en tale i Haag overdøvede demonstranterne ham med slagord.

- Jeg tror, vi har mistet noget. Hvor er det franske demokrati, lød råbet ifølge nyhedsbureauet Reuters fra en mand ved starten af mødet.

Andre havde på balkonen i salen udfoldet et banner med teksten: "Præsident for vold og hykleri".

/ritzau/AFP