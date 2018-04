Franske reformforsøg får 120.000 demonstranter på gaderne

Franske demonstranter går på gaden for at vise utilfredshed med præsident Emmanuel Macron.

Der var ekstra trafik på de franske gader torsdag. 120.000 demonstranter var på gaden i hele landet for at vise deres utilfredshed med præsident Emmanuel Macron.

Det oplyser landets indenrigsministerium.

Hvis ministeriets tal er korrekte, vil det være et mærkbart fald sammenlignet med en lignende demonstration for en måned siden.

Demonstrationerne var arrangeret af fagforeninger, der anslår, at 300.000 var på gaderne. Ved sådanne demonstrationer kan tallene variere alt efter øjnene, der ser.

I Paris siger myndighederne, at 11.500 var på gaden. En fagforening siger 50.000. En uafhængig organisation kaldet Occurence anslår 15.000.

Fagforeningerne er utilfredse med præsidentens planer om reformer i den offentlige sektor. Reformerne indeholder planer om at droppe ansættelser for livstid og særlige vilkår for pension for nyansatte.

Et af de løfter som Emmanuel Macron gik til valgkamp på var at mindske antallet af job i det offentlige med 120.000 på fem år.

Et af Macrons argumenter for at skære i antallet af offentligt ansatte er en statslig gæld, der svarer i værdi til næsten det samme som bruttonationalproduktet i Frankrig på et år.

Bruttonationalproduktet er et mål for den samlede produktion af varer og tjenester i et land.

Samtidig har den franske stat haft underskud siden 70'erne.

Demonstrationerne går hånd i hånd med strejker hos blandt andet personalet inden for den franske togtrafik.

Det er ikke alle fagforeninger, der er med i strejkerne eller demonstrationerne.

Den mere moderate CFDT, der er Frankrigs største i antal af medlemmer, har afvist at deltage i torsdagens demonstration. Den vil heller ikke deltage i 1. maj-arrangementer.

/ritzau/