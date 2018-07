Franske soldater såret i angreb i Mali

Fire til otte franske soldater er såret i Mali og to civile er dræbt, oplyser en malisk regeringstalsmand.

Franske og maliske tropper er søndag blevet angrebet i den nordlige by Gao i Mali.

Ifølge en talsmand fra det maliske forsvarsministerium er to civile dræbt og et dusin soldater såret - herunder fire til otte franske soldater.

Det franske militær har hverken bekræftet døde eller sårede, men militæret har bekræftet, at der har fundet en hændelse sted i Gao.

Ifølge en lokal kilde skal angrebet være sket ved, at en bilbombe blev detoneret ved en malisk og en fransk patrulje. Patruljerne kom bagefter under beskydning.

- Der var flere sårede blandt de franske soldater, der befandt sig i to køretøjer, der blev fuldstændig destrueret af eksplosionen. De blev evakueret til deres militærbase, siger en lokal militærkilde til Reuters.

En anden militærkilde siger til nyhedsbureauet AFP, at soldaterne blev udsat for et bagholdsangreb.

/ritzau/