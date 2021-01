Franske vaccinationer optrappes efter dårlig start

Oppositionspolitiker: - Vi vaccinerede på en uge, hvad Tyskland vaccinerede på 30 minutter.

Efter en helt usædvanlig langsom start har Frankrig nu udvidet dets program med covid-19-vaccinationer til at omfatte brandmænd og plejepersonale på over 50 år. Det siger landets sundhedsminister, Olivier Véran.

- Vi er klar til at optrappe, forstærke og forsimple vores strategi for vaccinationerne, siger han til RTL radio og tilføjer, at 300 vaccinationscentre vil være i drift fra næste uge.

Frankrig accelererede mandag vaccinationer blandt hospitalspersonale, efter at der var blevet fremsat hård kritik af ineffektivitet og nølen i det stærkt vaccine-skeptiske land.

I vaccinationskampagnens første uge blev der kun foretaget 519 vaccineindsprøjtninger. De fandt sted på plejehjem med fokus på beboere.

Den usædvanligt langsomme start i forhold til europæiske nabolande som Storbritannien og Tyskland skabte irritation hos præsident Emmanuel Macron, som mandag havde møde med flere ministre for at sikre en acceleration af vaccinationerne.

I Tyskland blev der vaccineret omkring 200.000, da franskmændene vaccinerede omkring 500.

Véran siger, at Frankrig sidst i januar vil indlede vaccinationer af alle, der er fyldt 75 år, og som bor hjemme.

- Vi vil også accelerere ordrer på flere vacciner på det europæiske niveau, så Frankrig begynder at modtage vacciner hurtigere, siger Véran.

Der er i Frankrig registreret omkring 15 smittetilfælde med den mere smitsomme variant af coronavirusset, som først blev identificeret i Storbritannien.

- Den meget langsomme start på vaccinationerne i Frankrig er en skandale for regeringen, siger Jean Rottner, som leder den store østlige region Grand Est, hvor der er sket dramatiske stigninger i antallet af smittetilfælde.

Der er udbredt skepsis blandt franskmændene over for vacciner, selv om det var franskmanden Louis Pasteur i 1800-tallet, der var den første, som havde betydelig succes i sit arbejde med udvikling af vacciner.

Ifølge en meningsmåling fra sidste uge fra Ipsos Global Advisor i et partnerskab med World Economic Forum er det kun 40 procent af franskmændene, som vil lade sig vaccinere mod 77 procent i Storbritannien.

I nationalistpartiet Rassemblement National (RN) - det tidligere Front National - siger næstformand Jordan Bardella, at Frankrig er til grin i hele verden.

- Vi vaccinerede på en uge, hvad Tyskland vaccinerede på 30 minutter, siger han til tv-stationen RTL.

/ritzau/AFP