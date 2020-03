Franske virksomheder og ansatte får virusstøtte for 355 milliarder

Frankrigs virksomheder og ansatte får hjælp for 335 milliarder kroner for at modgå effekt af coronavirus.

Den franske regering bebuder en hjælpepakke til virksomheder og ansatte på 45 milliarder euro for at modgå de økonomiske konsekvenser af smitte med coronavirus.

Det oplyser finansminister Bruno Le Maire.

- Vi ønsker ikke konkurser, siger han til radiostationen RTL.

45 milliarder euro svarer til 335 milliarder kroner.

Allerede mandag fortalte præsident Emmanuel Macron, at der åbnes op for lån på 300 milliarder euro. De skal sikre, at virksomheder har likviditet, indtil krisen er overstået.

Hjælpepakken på 45 milliarder euro meldes ud kort tid før, at det meste af Frankrig har fået besked om at lukke ned.

Fra klokken 12 har landets borgere kun lov til at forlade deres hjem, når det er strengt nødvendigt.

Det er regler, der ligner dem, som Italien satte i værk i sidste uge. Italien det land i Euroa, der er hårdes ramt af pandemien.

Miare siger, at det den franske regerings antagelse, at det franske bruttonationalprodukt vil falde med en procent som følge af krisen.

Flyfabrikken Airbus oplyser, at den de næste fire dage lukker produktionen på dets fabrikker i Frankrig og Spanien på grund af coronavirus.

- Dette vil give tid til at iværksætte skærpede forhold for sundhed og sikkerhed når det handler om hygiejne, rengøring og indbyrdes afstand, hedder det.

/ritzau/AFP