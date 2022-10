Udenrigsministeriet i Danmark fraråder alle rejser til Iran. Frankrig opfordrer franskmænd til at rejse hjem.

Franskmænd rådes til at forlade Iran: Høj risiko for anholdelser

De franske myndigheder råder franske besøgende i Iran til at forlade landet så hurtigt som muligt.

Det sker grundet risikoen for vilkårlige anholdelser.

- Alle franske besøgende - herunder personer med dobbelt statsborgerskab - er i høj risiko for anholdelser, vilkårlige fængslinger og uretfærdig rettergang, oplyser det franske udenrigsministerium fredag.

Det gælder også folk, som bare rejser til Iran som turister, lyder det.

Opfordringen kommer efter den seneste tids massive demonstrationer i Iran. Protesterne blev udløst, da den 22-årige Mahsa Amini døde, tre dage efter at hun var blevet anholdt af det iranske moralpoliti.

Hun var blevet anholdt i Teheran for ikke at dække sit hår tilstrækkeligt med et tørklæde.

Demonstrationerne er der blevet slået hårdt ned på af de iranske myndigheder.Menneskerettighedsorganisationer har tidligere vurderet, at mindst 133 demonstranter har mistet livet i demonstrationerne i Iran.

Det danske udenrigsministeriums Borgerservice har også opdateret sin vejledning fredag og fraråder nu alle rejser til Iran.

- Demonstrationerne kan også føre til øget fjendtlighed mod udlændinge og større risiko for at blive anholdt eller tilbageholdt, skriver det danske ministerium på sin hjemmeside.

/ritzau/AFP