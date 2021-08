Franskmænd skal nu vise coronapas for at gå på café og rejse

Fra mandag skal folk i Frankrig fremvise et coronapas, hvis de eksempelvis vil drikke kaffe på en café eller rejse med et intercitytog.

Præsident Emmanuel Macrons regering har indført passet i et forsøg på at dæmme op for smitten med coronavirus og tilskynde folk til at blive vaccineret.

Implementeringen af passet træder i kraft mandag trods fire weekender i streg med vrede protester i Frankrig. Lørdag var næsten en kvart million mennesker på gaden på tværs af landet.

Macron, som har udtrykt harme over protesterne, håber, at coronapasset vil hjælpe med at få antallet af vacciner op og dermed dæmme op for den fjerde bølge af coronavirus, der lige nu er i gang i Frankrig.

En lignende strategi er blevet brugt i andre EU-lande som Italien og Tyskland.

Ordningen betyder, at franskmændene enten skal være færdigvaccineret, kunne fremvise en negativ test, der ikke er ældre end 72 timer, eller vise, at de for nylig har haft covid-19 og er blevet raske igen, hvis de vil have adgang til restauranter, caféer, fitnesscentre, offentlig transport og andre steder.

Coronapasset - eller sundhedspasset, som det også kaldes - er genereret via en QR-kode.

Regeringen vil give borgere og virksomheder en uge til at vænne sig til de nye regler, før myndighederne begynder at slå hårdt ned.

- Passet og vaccinationer skal hjælpe os med at undgå nye udgangsforbud og nedlukninger, siger sundhedsminister Olivier Véran til avisen Le Parisien.

Han fortæller videre, at reglerne vil forblive på plads indtil i hvert fald slutningen af november.

Antallet af hospitalsindlæggelser i Frankrig ligger stadig langt fra dengang, det var på sit højeste under pandemien. Lørdag var 1510 covid-19-patienter indlagt på en intensivafdeling mod 1099 ugen inden.

Siden pandemiens begyndelse har Frankrig registreret knap 6,4 millioner smittetilfælde og 112.407 coronarelaterede dødsfald.

Det viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University.

Der bor cirka 65 millioner mennesker i Frankrig.

/ritzau/AFP