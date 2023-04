Franskmænd stormer modehus i stor protest mod pensionsreform

Aktivister fra nogle af Frankrigs fagforeninger indtog torsdag modehuset LVMH's hovedkontor i Paris, der blev fyldt med rød røg fra nødblus, som demonstranter fyrede af i lokalerne.

Det skete som led i protesterne mod præsident Emmanuel Macrons omstridte pensionsreform.

Fagforeningerne vil have den franske regering til at skrotte planerne om at bede folk blive længere på arbejdsmarkedet. I stedet kan man øge skatten på landets rigeste, mener de.

- Leder I efter penge til at finansiere pensionerne? Tag dem fra milliardærernes lommer, siger Fabien Villedieu, der er leder af fagforeningen Sud Rail.

Artiklen fortsætter under annoncen

LVMH står blandt andet bag luksusmærkerne Louis Vuitton og Moët.

Det er den 12. aktionsdag, der er gennemført mod Macrons pensionsplaner siden januar.

Fredag skal det franske forfatningsråd - der svarer nogenlunde til en forfatningsdomstol - afgøre, om reformen er i overensstemmelse med den franske grundlov.

Rådet er den afgørende juridiske instans i spørgsmålet. Hvis rådet siger god for den måde, reformen blev vedtaget på, bliver den til lov.

Regeringen håber, at det vil få de mange demonstrationer og strejker til at stoppe.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men flere demonstranter og aktivister siger, at de vil fortsætte kampe mod den upopulære reform, der indebærer, at pensionsalderen sættes op fra 62 til 64 år.

- Vi vil ikke arbejde, til vi bliver 64, siger den 50-årige lærer Kathy Brochard ved torsdagens store demonstration i Paris.

- Vi håber stadig, at der på et tidspunkt er nogen længere oppe i systemet, der vil beslutte at skrotte denne lov, sætte sig omkring bordet og tage et fornyet kig på finansiering af pension, siger den 52-årige postarbejder Francis Bourget.

Der er torsdag planlagt demonstrationer over hele Frankrig. Alt i alt ventes over 600.000 mennesker at deltage.

/ritzau/Reuters