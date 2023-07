Franskmænd trodser forbud og demonstrerer mod politivold

Omkring 2000 mennesker trodsede et forbud, da de lørdag samlede i Paris for at mindes en ung, sort mand, der døde i politiets varetægt.

Samtidig fandt marcher sted flere steder i Frankrig for at fordømme politivold.

Det sker, mens der er mange spændinger i landet, som for få dage siden var overvældet af voldsomme demonstrationer.

På landsplan var omkring 5900 mennesker på gaden ifølge indenrigsministeriet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Demonstrationen i Paris var til ære for Adama Traore, der for syv år siden døde i politiets varetægt. Den var arrangeret af hans søster og skulle finde sted to parisiske forstæder Persan og Beaumon-Sur-Oise.

Frankrig har den seneste tid været hårdt ramt af voldelige demonstrationer, efter at en 17-årig dreng blev dræbt af politiet i Paris.

På grund af frygt for at genantænde de demonstrationer, havde en domstol afgjort, at chancen for forstyrrelse af den offentlige orden var for stor til, at man ville tillade, at marchen kunne finde sted.

I en video, der er delt på Twitter, fordømmer Assa Traore, storesøster til Adama Traore, beslutningen.

- Regeringen har besluttet at hælde benzin på bålet og ikke respektere min lillebrors død, sagde hun.

Adama Traore døde som 24-årig og døde, kort efter at han var blevet anholdt i 2016. Hans død udløste flere aftener med uroligheder, som minder om dem, der har været i kølvandet på den 17-årige drengs død.

Assa Traore deltog i en march på Place de la République i Paris.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi marcherer for, at ungdommen kan fordømme politivold. De vil skjule vores dødsfald, siger hun ved marchen, hvor også flere politikere deltog.

- De autoriserer marcher for nynazister, men de vil ikke lade os marchere. Frankrig kan ikke give os lektioner i moral. Dets politi er racistisk og voldeligt.

Bastilledagen, som er Frankrigs nationaldag, fejres 14. juli. Der er bekymringer for, om der kan blive demonstrationer den dag også.

Premierminister Elisabet Borne har sagt til avisen Le Parisien, at regeringen vil indsætte "enorme ressourcer for at beskytte franskmændene".

Hun siger, at landets indenrigsminister vil fortælle mere om de specifikke tiltag, men siger, at det kommer til at blive forbudt at sælge fyrværkeri, da det er blevet brugt mod politiet.

/ritzau/AFP