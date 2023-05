Franskmænd udnytter 1. maj til protester mod pensionsreform

1. maj bliver i Frankrig brugt på at markere lønmodtagernes udbredte utilfredshed med præsident Emmanuel Macrons pensionsreform.

På tværs af landet er titusindvis således gået på gaden for at demonstrere, skriver nyhedsbureauet dpa.

De franske fagforeninger har indkaldt til demonstrationer 300 forskellige steder og venter ifølge dpa mellem 500.000 og 650.000 deltagere.

Alene i Paris ventes demonstrationerne at trække op mod 100.000 på gaden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nyhedsbureauet Reuters skriver dog, at fagforeningerne håber, at helt op til en million demonstranter vil tage del i protesterne.

Emmanuel Macron er kommet i voldsom modvind, efter at han fremlagde sine planer om at indføre højere pensionsalder i Frankrig.

Befolkningens modstand er ikke blevet mindre, siden Macron vedtog reformen i midten af marts ved hjælp af en særlig artikel i den franske forfatning.

Den tillader regeringen at vedtage lovgivning uden flertal i parlamentet.

Dermed behøvede Macron ikke at bekymre sig om at samle et flertal i Nationalforsamlingen - noget, som han angiveligt også ville have haft svært ved.

/ritzau/