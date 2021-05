Franskmændene kan gå på café og restaurant igen

- Der er en form for eufori i byen, siger café-ansat i Rennes, efter at Frankrig har lempet restriktioner.

Franskmændene vendte onsdag tilbage til caféer og længe forberedte besøg i biografer og på museer. Det skete, da landet ophævede en række restriktioner efter et halvt år med en stærkt coronapræget hverdag.

Caféer og restauranter med servering på fortovspladser, terrasser og tage kan nu servere frokoster og middage, og de første kunder stod allerede i kø tidligt dagen for at få en espresso.

Den anden genåbningsfase kan kulminere med en fuld genåbning af økonomien 30. juni.

Omfattende lukninger blev indført 30. oktober sidste år, da Frankrig blev ramt af en ny coronabølge.

- Jeg har allerede haft tre kunder, som ville have deres kaffe. Det føles virkelig godt, siger Pascal, som leder Saint Jean Brasseri på Montmartre.

- Hvilken forandring fra takeaway-kaffe hos bageren, tilføjer en af cafégæsterne.

I den vestlige by Rennes siger Patricia Marchand, som er manager på Café des Feuilles, at hun havde modtaget adskillige reserveringer.

- Der er en form for eufori i hele den centrale del af byen, siger hun.

Foran snurrende kameraer og et stort opbud af journalister mødtes præsident Emmanuel Macron og premierminister Jean Castex til en kop kaffe i en café tæt på Elysée-palæet.

- Kunsten at leve på fransk, skrev finansminister Bruno Le Maire i et tweet, hvor han havde taget et foto af sig selv på en fortovscafé, hvor han var i færd med at læse sportsavisen L'Equipe.

Dagen blev også præget af store byger over store dele af landet, og mange steder var der kun åbnet på halv kapacitet.

Stephanie Mathey, som er ejer af tre bistroer i Paris, siger til AFP, at hun opfatter den delvise genåbning som en form for tidlig generalprøve.

- Som en dieselmotor varmer vi langsomt op, siger hun.

Mindst 20 millioner borgere i Frankrig har fået mindst et vaccinestik mod covid-19. Det svarer til omkring tre af ti borgere.

Antallet af indlagte på intensiv faldt til 4250 mandag. For en måned siden var tallet på 6000.

Antallet af smittetilfælde per 100.000 indbyggere er på en uge faldet til 142 Tallet var i begyndelsen af april på 400.

/ritzau/AFP