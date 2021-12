Politiet mener, at manden har bidraget med komponenter, så det syriske regime kunne fremstille kemiske våben.

Franskmand anholdt for at levere kemiske våben til Syrien

Fransk politi har lørdag anholdt en mand sidst i 50'erne, som det mener, har bidraget til, at det syriske regime har kunnet fremstille kemiske våben.

Det fortæller en kilde med viden om sagen til det franske nyhedsbureau AFP søndag aften.

Det vides ikke præcis, hvad manden er sigtet for.

En unavngiven kilde fra anklagemyndigheden siger dog, at han blandt andet er mistænkt for "sammensværgelser med henblik på forbrydelser mod menneskeheden".

Ifølge kilden har manden benyttet sit fragtfirma til at levere komponenter til det syriske regime. Komponenterne var til fremstilling af kemiske våben.

Præcis hvordan det er foregået, kommer kilden fra anklagemyndigheden ikke ind på. Kilden nævner dog, at mandens fragtfirma har haft baser i flere lande såsom Frankrig og De Forenede Arabiske Emirater.

Mandens identitet står ikke klart, men politiet oplyser til AFP, at der er tale om mand, som er født i 1962.

Han er fransk-syrisk, men bor ikke i Frankrig. Det lykkedes politiet at pågribe ham, da han var i Frankrig for at tilbringe juleferien med sin familie.

Ifølge politiets efterforskning har manden bistået det syriske regime med komponenterne, siden borgerkrigen i landet brød ud i foråret i 2011.

Det står endnu uklart for politiet, hvor længe det har stået på, men ifølge AFP's kilde, der har nært kendskab til sagen, mener politiet, at forbrydelsen er foregået indtil januar 2018 - men måske i endnu længere tid.

Borgerkrigen i Syrien brød ud i foråret 2011, og cirka en halv million mennesker har mistet livet. Syriens præsident, Bashar al-Assad, har gentagne gange afvist, at den syriske hær bruger kemiske våben.

/ritzau/AFP