Franskmand beskyldes for at være udenlandsk agent i Rusland

En fransk statsborger er torsdag tilbageholdt i Rusland og beskyldes for at indsamle militærinformation.

Det siger officielle russiske kilder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den tilbageholdte er foruden indsamling af militærinformation beskyldt for at undlade at registrere sig som en "udenlandsk agent".

Under russisk lov skal alle, som modtager støtte fra udlandet, eller som er under "udenlandsk indflydelse", registrere sig som "udenlandsk agent".

Artiklen fortsætter under annoncen

Franskmanden arbejder i ngo'en The Centre for Humanitarian Dialogue (HD).

- Vi er klar over, at Laurent Vinatier, en rådgiver ved Centre for Humanitarian Dialogue, er tilbageholdt i Rusland, oplyser ngo'en til AFP.

- Vi arbejder på at få flere detaljer om omstændelighederne og at sikre Laurents løsladelse.

/ritzau/