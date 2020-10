Værd at vide om Nobelprisen

Nobelprisen i kemi går i 2020 til franskmanden Emmanuelle Charpentier og amerikaneren Jennifer Doudna for at have været med til at udvikle en metode, der kan ændre arvemassen i alle slags levende organismer med stor præcision.

Her er historien bag Nobelpriserne:

I henhold til Alfred Nobels testamente blev Nobelstiftelsen oprettet i 1900 med en forvaltningskapital på godt og vel 30 millioner kroner. I dag er stiftelsen god for over tre milliarder svenske kroner.

Nobelprisen er blevet givet i kategorierne fysiologi/medicin, fysik, kemi, litteratur og fred siden 1901. I 1968 indstiftede Sveriges Riksbank en pris i økonomi for at ære Alfred Nobels minde. Første uddeling var i 1969.

Hver pris består af en medalje, et personligt diplom, et tilbud om svensk statsborgerskab og penge. Prissummen er på ti millioner svenske kroner.

Fra 1901-2019 er priserne uddelt 597 gange til 950 modtagere. Da nogle har modtaget prisen flere gange, vil det sige, at 923 personer og 27 organisationer har modtaget prisen. Heraf er 13 danskere.

Nobelprisen blev oprettet på grundlag af opfinderen, videnskabsmanden, entreprenøren, skribenten og pacifisten Alfred Nobels testamente. Nobel er mest kendt for at have opfundet dynamitten.

Modtagerne af de videnskabelige priser og litteraturprisen udvælges af Nobel priskomitéerne i Stockholm, mens fredsprisen uddeles af Den Norske Nobel priskomité, der nedsættes af Stortinget i Norge (da Alfred Nobel i sin tid skrev sit testamente, var Sverige og Norge i union).

Kilde: nobel prize.org.

/ritzau/