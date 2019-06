Frederiksen før EU-topmøde: Vi kæmper for Vestager

Danmarks statsminister vil lytte, men hun vil også forsøge at overbevise kolleger om et topjob til Vestager.

Hovedprioriteten for den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), på et EU-topmøde søndag vil være at skaffe et topjob i EU til en dansker.

- Der er både europæiske interesser på spil og stærke danske interesser. Så jeg skal ret hurtigt hen over at være den nye i klassen, og så skal jeg gøre, hvad jeg kan, så de danske interesser varetages bedst muligt, siger Frederiksen.

Hendes forgænger som statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), kan være et bud.

Men mest oplagt er EU's danske konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, siger statsministeren.

- Vi kæmper for Margrethe Vestager, siger Mette Frederiksen.

- Vestagers navn er på bordet, og hun er en anerkendt kandidat ud over Danmarks grænser.

Det er Mette Frederiksens første topmøde i EU.

- Man er lidt mere ydmyg, end jeg ville være i andre sammenhænge, siger Frederiksen, som "vil lytte først".

/ritzau/